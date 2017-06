Trčenje motorja in traktorja

DEBRO – V nedeljo ob 11.27 je na lokalni cesti v Debru (občina Laško) prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik motornega kolesa in voznik traktorja.

Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Laško, kraj protinaletno in protipožarno zavarovali, odklopili akumulator na motornem kolesu, posuli vozišče z vpojnimi sredstvi in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa.

Motorist se je poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v nadaljnjo oskrbo, poroča uprava za zaščito in reševanje.