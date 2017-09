Trčenje motorja in avtomobila zaprlo cesto

DIVAČA – Ob 17.49 sta na lokalni cesti med Divačo in Sežano trčila osebno vozilo in motorno kolo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče, ki so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj ter nudili pomoč zdravniški ekipi iz Sežane.

V nesreči se je poškodoval voznik motornega kolesa.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra je bila cesta zaradi trčenja več ur zaprta.