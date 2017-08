Trčenje motorista in avta

MALA KOSTREVNICA – V četrtek ob 19.31 sta na cesti Šmartno pri Litiji–Kostrevnica v naselju Mala Kostrevnica, občina Šmartno pri Litiji, trčila osebno vozilo in motorist.

Poleg reševalcev in policije so posredovali tudi Gasilci PGD Kostrevnica in Litija, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator vozila ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanega motorista, je poročala uprava za zaščito in reševanje.