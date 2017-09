Trčenje avta in mopeda v centru Ljubljane

LJUBLJANA – V sredo ob 21.42 sta pred križiščem Masarykove in Njegoševe ceste v Ljubljani trčila osebno vozilo in mopedist, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulatorje, posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi poškodovane osebe. Reševalci so jo prepeljali v bolnišnico.