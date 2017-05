Transportni voziček ji je padel na glavo

BEGUNJE – V ponedeljek ob 11.50 je v podjetju v Begunjah na Gorenjskem transportni voziček padel delavki na glavo in jo poškodoval.

Poškodovanko so oskrbeli reševalci NMP Radovljica. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.