Traktorista so odpeljali z vojaškim helikopterjem

ŠMARTNO PRI LITIJI – Ob 15.15 je v naselju Dragovšek prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil udeležen traktorist. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Litije, Kostrevnice in Štangarskih poljan, ki so pomagali pri oskrbi poškodovanega traktorista. Zdravnica ZD Litija se je zaradi narave poškodb odločila za prevoz z helikopterjem. Posredovali sta posadka helikopterja Slovenske vojske in dežurna ekipa HNMP na Brniku, ki sta poškodovanca prevzeli in prepeljali v UKC Ljubljana.