Traktorist poškodovan

MRZLI LOG – V soboto, 10. septembra, zjutraj se je na lokalni cesti v Mrzlem Logu 43-letni traktorist umikal v desno vozniku osebnega avtomobila, ki je v tem času peljal v nasprotni smeri, in zapeljal približno 30 metrov pod cesto in s traktorjem obstal ob drevesu.

Takoj po nesreči se je voznik osebnega vozila ustavil in mu priskočil na pomoč. Posredovali so tudi gasilci PGD Črni Vrh in reševalci iz Idrije, ki so lažje poškodovanega traktorista zdravniško oskrbeli in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.