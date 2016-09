Traktor zdrsnil, izvlekli so ga gasilci

NOVO MESTO – V četrtek ob 18.32 je v Dolnji Težki Vodi, občina Novo mesto, traktor zdrsnil in obstal na opornem zidu.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so posredovali gasilci GRC Novo mesto, ki so ga s tehničnim posegom dvignili in izvlekli nazaj na travnik.