Traktor se je prevrnil, oživljanje voznika neuspešno

HRUŠICA – Ob 15.27 se je v gozdu pri naselju Hrušica traktor prevrnil na voznika, poroča uprava za zaščito in reševanje. Reševalci nujne medicinske pomoči z Jesenic so ga skušali oživljati, vendar je voznik zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Voznika so izpod traktorja potegnili jeseniški gasilci.