Traktor pokopal 58-letnika

LJUBLJANA – Policiste so v torek okoli 15. ure obvestili o prometni nesreči z udeležbo traktorja v Notranjih Goricah.

Ob ogledu kraja nesreče in z zbranimi obvestili so ugotovili, da je 58-letni voznik traktorja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor in se prevrnil na travnik. Padel je iz vozila, ki se je prevrnilo nanj in ga poškodovalo.

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center.

Za neregistrirani traktor domače izdelave so policisti odredili izredni tehnični pregled, poroča PU Ljubljana.