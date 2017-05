Traktor je zagorel

MURSKA SOBOTA - Včeraj so policisti v Pomurju obravnavali eno prometno nesrečo, katera se je končala samo z materialno škodo. Obravnavana je bila še ena poškodba vozila na parkirnem prostoru in pet primerov povoženja divjadi. Poleg tega so bila obravnavana tri kazniva dejanja, štiri kršitve javnega reda in dva požara.

Na njivi izven naselja Šalamenci je prišlo do požara na traktorju. Vzrok požara je verjetno napaka na elektroinštalaciji.