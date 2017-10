SELA PRI KAMNIKU – V ponedeljek ob 16.25 je v naselju Sela pri Kamniku (občina Kamnik) traktor zapeljal moškemu čez nogo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Kamnik in Sela, ki so reševalcem NMP Kamnik nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila, nato pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana.