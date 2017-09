Tragično: Traktor se je prevrnil, oživljanje voznika neuspešno

JESENICE – Ob 15.27 se je v gozdu pri naselju Hrušica traktor prevrnil na voznika, poročajo na upravi za zaščito in reševanje. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Jesenic so ga skušali oživljati, vendar je voznik zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Voznika so izpod traktorja potegnili jeseniški gasilci.