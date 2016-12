Tragično: iz zasneženega brezpotja je zgrmel v smrt

MOJSTRANA – Danes pozno popoldan je vojaški helikopter s policistom gorske enote in gorskimi reševalci izpod Oltarja v hribih nad Mojstrano v dolino prepeljal mrtvega planinca, so sporočili s PU Kranj. O smrtnem dogodku policisti še zbirajo obvestila, okoliščine pa kažejo na gorsko nesrečo in hujši padec planinca v globino iz skalnatega in zasneženega brazpotja.

Reševalna ekipa z gorskega vrha prepeljala tudi žensko, ki je hodila s pokojnikom, pod Kalvarijo pa so v drugem dogodku, ki je potekal sočasno s prejšnjim reševanjem, rešili še moškega, ki si je poškodoval nogo.