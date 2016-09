Tragična trgatev: huda nesreča znanega vinarja, ni mu bilo pomoči

ZGONIK – Zamejski vinar Jožko Colja (59) je utrpel tako hude poškodbe, da mu niso mogli več pomagati.

Nesreča se je zgodila v soboto pozno popoldne na tržaškem Krasu, in sicer med stikanjem grozdja. Coljo je potegnilo v stroj. Posredovali so reševalci in policisti, vendar je nesrečni vinar podlegel poškodbam, poročajo Primorske novice.

Colja je bil sicer znan vinar in lastnik turistične kmetije v Samatorci.