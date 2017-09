Tragična nesreča v gozdu: moški je umrl

RIBNICA – Ob 16.43 se je v gozdu pri naselju Vintarji v občini Ribnica pri vleki hlodovine prevrnil traktor na voznika.

Gasilci PGD Ribnica so s tehničnim posegom rešili voznika in ga prenesli do reševalnega vozila.



Voznik je na kraju dogodka podlegel poškodbam, poroča uprava za zaščito in reševanje.