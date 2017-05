Tragičen konec: voznik, ki je zapeljal v Dravo, je umrl

SV. BOŠTJAN – Kot smo že poročali, se je nekaj minut čez 17. uro na relaciji Dravograd–Trbonje zgodila huda prometna nesreča. 52-letni voznik kombiniranega vozila je zapeljal v reko Dravo in umrl.

Nesreča se je zgodila pri kraju Sv. Boštjan. Po prvih podatkih policije je voznik s kombijem najprej trčil v drevo in nato zapeljal v Dravo. Vozilo je potonilo. Dve uri po trčenju, okoli 19. ure, so gasilci vozilo izvlekli iz Drave in v njem našli mrtvega 52-letnika. Pri lociranju vozila v reki so pomagali potapljači.

Iz PU Celje so sporočili, da je žrtev doma z območja Dravograda. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili tudi državna tožilka in preiskovalna sodnica.

To je letošnja sedma smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje.