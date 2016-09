Tragedija sorodnikov v gorah: eden mrtev, drugega (27) priprli

KAMNIK – Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so bili ob 12.55 obveščeni, da sta se na poti na Srebrno sedlo v občini Kamnik poškodovala dva planinca. Eden od njiju je padel v globel in umrl na kraju nesreče. Gorski reševalci GRS Kamnik in dežurna ekipa GRS ter posadka s helikopterjem SV so poškodovanega planinca prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Kamnik. Viri so nas opozorili, da naj bi šlo za sorodnika. Kamnik.info poroča, da gre za očeta in sina in da naj bi policija preiskovala sum storitve kaznivega dejanja.

Informacije smo preverili pri tiskovni predstavnici PU Ljubljana Nataši Pučko, ki nam je sporočila: »Policijska uprava Ljubljana je bila danes okrog 13. ure obveščena o dogodku v Kamniških Alpah, v katerem je bila ena oseba poškodovana, ena pa je na kraju umrla. Na kraju je posredovala gorska reševalna služba, ki je 27-letnega ponesrečenca prepeljala v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci. Policisti so opravili ogled kraja dejanja, ki je bil začasno prekinjen. Po doslej zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda so bili ugotovljeni elementi kaznivega dejanja zoper življenje in telo. 27-letniku je bila zaradi suma storitve kaznivega dejanja odvzeta prostost, aktivnosti policistov in preiskava pa se nadaljujejo. Jutri v jutranjih urah se bo ogled kraja dejanja nadaljeval, zato vam več podrobnosti o okoliščinah dogodka in preiskave ne moremo posredovati.«