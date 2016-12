Tragedija pri Ratajčevih

SLOVENSKE KONJICE – Neverjetno nesrečo, ki se je žal končala tragično, so včeraj dopoldne obravnavali policisti sredi Slovenskih Konjic. Za znano Konjičanko, stavbo, v kateri zasedajo občinski svetniki, v Prešernovi ulici so namreč sosedje zjutraj pod balkonom ene od hiš opazili starejšega gospoda, ki je negibno ležal. Takoj so obvestili policiste in reševalce nujne medicinske pomoči, ti pa so, ko so prišli, ugotovili, da je moški, lastnik hiše, mrtev. »Neverjetno, kaj se je zgodilo. Sploh ne morem verjeti. Nihče ni nič slišal, še manj videl, le zjutraj smo opazili policiste in gasilce, ki so hodili okoli hiše, in smo vedeli, da je nekaj hudo narobe,« nam je dejala Konjičanka, ki se je dopoldne odpravila v bližnjo trgovino in opazovala dogajanje. Kmalu zatem pa se je v soseščini že razširila vest, da je umrl njihov sosed Drago Ratajc, vdovec, ki je v hiši živel sam.

