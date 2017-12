Tragedija pred božičem: padel na 1200 m in umrl

PODBRDO – V soboto popoldne se je na pobočju Črne prsti zgodila nesreča, v kateri je življenje izgubil turni smučar. Po včerajšnji žalostni vesti je na dan prišlo nekaj podrobnosti, ki razjasnjujejo okoliščine nesreče. Kot so ponoči sporočili iz PU Nova Gorica, so si tolminski policisti po nesreči na pobočju Črne prsti ogledali kraj gorske nesreče, kjer je umrl 67-letni domačin. Ugotovljeno je bilo, da se je s smučmi samostojno vzpenjal na Črno prst. Na višini 1200 m je padel in zdrsnil približno 200 m navzdol po pobočju. Bil je sicer pravilno opremljen za obisk gora.

Člani GRS Tolmin so pokojnika prenesli v dolino, odrejena je bila sanitarna obdukcija. O nesreči bodo policisti s poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.