Tragedija: ponoči v vozilu zgorel človek

TEMLJINE – Ob 0.10 je na makadamskem parkirišču v bližini vasi Temljine v občini Tolmin zagorelo osebno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Dean Božnik iz PU Nova Gorica nam je potrdil, da je policija bila o požaru obveščena nekaj po polnoči. Na kraju požara so posredovali gasilci PGD Kneža, ki so ogenj pogasili in ugotovili, da je v vozilu oseba.

Kljub temu da so na kraj napotili reševalce in zdravnika, je ta lahko le potrdil, da je človek v vozilu mrtev. Zaradi hudih poškodb, ki jih je na telesu povzročil ogenj, tudi še ugotavljajo identiteto preminulega.