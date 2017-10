Tragedija na travniku: umrl moški

DRENOVEC PRI LESKOVCU – Ob 17.46 se je kraju Drenovec pri Leskovcu (občina Krško) moški prevrnil pri košnji z vrtnim traktorjem.



Gasilci PGE Krško so pomagali reševalcem NMP ZD Krško pri oskrbi in reanimaciji poškodovanca, vendar zaman. O nesreči so bile obveščene pristojne službe, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.