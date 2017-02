Tragedija na Muzejski: našli so mrtvo žensko in poginulega psa

TRŽIČ – V sredo ob 20.44 so na Muzejski ulici v Tržiču gasilci PGD Tržič na zaprosilo policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu. V stanovanju so našli mrtvo stanovalko in mrtvega psa.

Gasilci so v stanovanju namerili povišano vrednost ogljikovega monoksida in izklopili grelno napravo na petrolej, poroča uprava za zaščito in reševanje.