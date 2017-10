Tragedija: dva mrtva našli v bližini vozila

ŠKOFJA LOKA – Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragični nesreči, v kateri sta v soboto zvečer ugasnili življenji.

Ob 19.13 se je v gozdu zunaj naselja Vincarje, občina Škofja Loka, prevrnilo osebno vozilo.

Posredovali so gasilci PGD Škofja Loka, reševalci GRS Škofja Loka, reševalci nujne medicinske pomoči iz Škofje Loke ter policisti. Gasilci in gorski reševalci so preiskali strmo gozdno površino in odkrili prevrnjeno vozilo, v neposredni bližini vozila pa dva udeleženca, ki sta zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče.

Gasilci so protipožarno zavarovali kraj nesreče ter iztekajoče tekočine iz vozila posuli z vpojnimi sredstvi.

Gorski reševalci so s kraja nesreče prenesli pokojnika do ceste in ju predali pogrebni službi.