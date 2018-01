Tožilci preiskujejo mariborskega komandirja

MARIBOR, DRAGUČOVA – Ne status, ne izobrazba, ne titule, ne posebni dosežki ne zmorejo premagati prvinskih nagonov in vzgibov. In menda se pogosto zgodi, da smo ljudje najbolj neizprosni, neprizanesljivi, nesramni ravno do ljudi, ki so nam najbližji.



Nasilje komandirja nad očetom?

Tako se piše tudi zgodba Boštjana Vogrinca iz Dragučove. Slednji je bil do oktobra lani inšpektor sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Maribor, ki je ozaveščal tudi o problematiki nasilja nad ženskami oziroma družinskem nasilju, sodeloval je tudi pri otroški varnostni olimpijadi. Da bi se lahko zaradi domnevnega nasilja v postopku znašel tudi sam, si verjetno ni mislil. A po naših informacijah se je decembra lani – po tistem, ko so ga oktobra lani ustoličili na položaju komandirja PP za izravnalne ukrepe Maribor, zgodilo nekaj, kar policistu ne pritiče. Tako naj bi se sprl s svojim očetom, ta pa je zaradi dogodka na pomoč poklical policiste.



