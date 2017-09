Tovorno vozilo prebilo ograjo, ustavil ga je šele drog javne razsvetljave

KRŠKO – Ob 9.35 je v Tovarniški ulici v Krškem tovorno vozilo zapeljalo s ceste, prebilo ograjo in trčilo v drog javne razsvetljave. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin, že iztekle posuli z vpojnimi sredstvi in cestišče počistili. Vozilo so s pomočjo delovnega stroja odstranili s cestišča.

Poškodovanih v nesreči ni bilo. Obveščene so bile pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.