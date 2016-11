Tovornjakarja izdal tahograf

JELOVEC – Sevniški policisti so bili v petek okoli 7. ure obveščeni o prometni nesreči med Boštanjem in Tržiščem. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 49-letni voznik vozil tovorno vozilo s priklopnikom iz smeri Trebnjega proti Boštanju. Pri kraju Jelovec je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil.

Tovornjakarja so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Policisti so pri pregledu tahografa ugotovili tudi več kršitev, ki se nanašajo na počitke in odmore, poročajo novomeški policisti.