Tovornjakar ni vedel, da je ubil dva človeka

NOVA GORICA – Grozljiva prometna nesreča, ki je prvega aprila letos nekaj čez peto popoldne zarezala globoko rano v družino Kotnik, začenja počasi dobivati sodni epilog. Na novogoriškem okrožnem sodišču se je začelo sojenje zoper 57-letnega voznika manjšega tovornega avtomobila Fikreta Bečića, ki naj bi bil po prepričanju tožilstva glavni krivec za nesrečo. Tistega dne naj bi tik pred izvozom za Vipavo s prehitevalnega pasu zapeljal na desni vozni pas, naravnost pred clia, v katerem so se proti Dobravljam peljali 67-letni Franc Kotnik z ženo Zvonko, sinom Aljošo in Aljoševim sinom Majem. Za volanom je sedel Franc, ob njem 44-letni Aljoša, na zadnjem sedežu pa 63-letna Zvonka in štiriletni Maj. Kaj se je dogajalo na cesti, se Zvonka, ki so ju z Aljošo zaslišali kot priči, ne spomni kaj dosti, saj se je igrala z vnučkom oziroma sta pela. »Naenkrat sem videla oranžne črte, potem pa joj...« je opisala trenutke in dodala, da se je mož poskušal izogniti trčenju v ograjo z zavijanjem v desno, vozilo pa je nato v nekaj trenutkih zajel ogenj. Podobno se je spominjal Aljoša, ki je še dodal, da je izgubil zavest, od zadaj pa ga je rešila mama. Zvonka se je obrnila proti obtoženemu in mu dejala, ali sploh ve, kaj je storil. Najbolj jo je bolelo to, da ji obtoženi niti ni prišel izreč sožalja. O možu, ki je tako kot vnuček dobil hude poškodbe in ju ni mogla rešiti niti hitra zdravniška pomoč, je še povedala, da je bil civilni vojni invalid in je že od otroštva brez enega očesa. Kljub temu je, kot je zatrdila, zelo dobro videl oziroma celo bolje kot ona. Imel je, kar se tiče vožnje, tudi vsa potrebna dovoljenja. Prizor, na katerega sta naletela prva posameznika, ki sta se pripeljala tja le nekaj sekund po nesreči, je bil grozljiv. Ograja se je zarila skozi avtomobil vse do zadnjih sedežev in huje poškodovala glavo nesrečnega dečka.

Ničesar ni videl

In kaj na vse to pravi Bečić, ki se mora braniti obtožbe o povzročitvi prometne nesreče iz malomarnosti, za katero je ob smrti enega ali več udeležencev predvidena kazen do osem let zapora s prepovedjo vožnje motornega vozila? Pravi, da se dogodka ne spomni prav dosti, saj menda ničesar ni videl. V vozilu je bil skupaj s prijateljem, ki je v trenutkih po trčenju slišal, da je nekaj počilo, oziroma je bilo videti, kot bi nekaj padlo s kamiona. Odgovoril mu je, da ni nič padlo, saj je imel na prtljažniku le samokolnico. Ko se je vračal domov po nasprotni strani avtoceste, je videl, da je pri izvozu za Vipavo polno policijskih in reševalnih luči. Šele ob deveti uri zvečer ga je poklical nadrejeni in ga vprašal, ali je on tistega dne vozil tovornjak z navedeno številko registrske tablice. »Nič nisem zaznal, nič posebnega,« je še povedal obtoženi. Da se je zgodila nesreča, je njegov sopotnik izvedel šele v ponedeljek, ko je prebral v časopisu.

Sojenje se bo nadaljevalo sredi januarja.