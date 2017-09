Tovornjakar (32) je delavca (51) skoraj zmečkal

TREBNJE – V torek nekaj po 12. uri je 32-letni voznik tovornjaka pri vzvratnem premiku z vozilom v Trebnjem zadel 51-letnega delavca, ki je na delovišču rezal asfalt. Tovornjak je 51-letnika stisnil k stroju, so sporočili iz PU Novo mesto. Z odprtim zlomom noge so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer bo ostal na zdravljenju.



O dogodku je bila obveščena tudi delovna inšpektorica, policisti pa preverjajo tudi dovoljenja za izvajanje del na cesti in ustreznost zavarovanja delovišča.