Tovornjak v ograjo, rezervoar poškodovan

POSTOJNA – V četrtek ob 3.30 se je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno tovorno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in pri tem poškodovalo rezervoar z gorivom, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Postojna in Razdrto so razsvetlili kraj dogodka, prečrpali približno 500 litrov goriva, nudili pomoč avtovleki in z vpojnim sredstvom posuli iztekle tekočine. Poškodovanih ni bilo.