Tovornjak so pogasili kar udeleženci sami

POSTOJNA – V torek ob 16.11 je na avtocesti med Uncem in Postojno zagorelo tovorno vozilo. Požar so pogasili udeleženci v prometu, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Rakek, Cerknica in Unec so zavarovali kraj dogodka, pregledali vozilo, odklopili akumulator in pomagali dežurni službi Darsa.

Gmotna škoda ni nastala.