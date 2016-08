Tovornjak povozil kolesarko, poškodbe so hude

KRANJ – Danes je ob 17.29 na Cesti 1. maja v Kranju tovorno vozilo povozilo kolesarko, ki je utrpela hude poškodbe, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GRS Kranj so kraj dogodka zavarovali in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe. Na kraju dogodka so tudi urejali prometni režim.