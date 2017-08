Tovorni vlak zbil človeka

LJUBLJANA – V torek ob 23.51 je ob Bleiweisovi cesti v Ljubljani tovorni vlak trčil v občana.



Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so oskrbeli poškodovano osebo do prihoda reševalcev, osvetljevali teren in nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.