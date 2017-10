Torbico je pustila v košari pred trgovino. Ni se končalo dobro

KOPER – Nekdo je pred trgovino v Kopru iz košare, nameščene na zadnjem delu kolesa, v sredo ukradel žensko torbico.

V njej je oškodovanka imela denarnico in dokumente (zdravstveno in osebno izkaznico, različne plačilne kartice ...), 100 evrov in telefon znamke Smart.

Oškodovana je za 200 evrov, so zapisali primorski policisti.