Tono in pol težak zvarjenec hudo poškodoval delavca

SLOVENSKA BISTRICA – V torek okoli 7.45 je 52-letni delavec v enem od podjetij na območju Slovenske Bistrice na delovni mizi s hidravličnim aparatom ravnal okoli 1500 kilogramov težak kovinski kos zvarjenca, dimenzij 3,40 krat 1,30 metra. Med ravnanjem se je zvarjenec prevrnil in podrl delavca, ki se je ob tem hudo telesno poškodoval.

Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor.

Policisti, ki so opravili ogled in zbrali obvestila, so tujo krivdo za nesrečo izključili. Svoje ugotovitve bodo v poročilu predstavili pristojnemu tožilstvu, poroča PU Maribor.