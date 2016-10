Tomislav tepel ženo in jo metal ob zid

KRŠKO – Nasilje ima več obrazov, najbolj značilno družinsko nasilje pa je videti nekako takole: mož obklada ženo, da je kurba, prasica, da se vlači z drugimi moškimi. Nato pokaže ženi še svojo fizično premoč in jo prebuta. Tako naj bi se dobri dve leti dogajalo tudi pri Molanovih, kjer naj bi Tomislav Molan svojo ženo zmerjal, jo po stopnicah vlekel za lase, metal ob zid, jo z glavo butal ob steno in jo celo vrgel na njivo. Ob tem ji je grozil, da jo bo ubil in vzel otroka. Zdaj že nekdanjo ženo je večkrat poškodoval, imela je modrice in odrgnine, zvin zapestja in tudi zlom noge.



Da ni bil res nasilen, bo obtoženi poskušal dokazovati z ločitvenimi papirji. Njegov zagovornik Adam Molan, ki z obtoženim ni v sorodu, namreč trdi, da v spisih o razvezi ni nobenih trditev o fizičnem nasilju. V omenjenih dokumentih je tudi mnenje kliničnega psihologa, v katerem je opisan psihološki profil obtoženega. Poleg tega zagovornik predlaga, naj se angažira izvedenec psihiatrične stroke, ki naj bi vzel pod drobnogled tako oškodovanko kot obtoženega in ki bi lahko kaj več povedal o morebitni nagnjenosti k nasilnim dejanjem.