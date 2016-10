Tolmin: zaradi skale na tirih se je iztiril vlak

TOLMIN – Med železniškima postajama Grahovo in Podbrdo na Tolminskem je davi ob 6.30 potniški vlak naletel na skalo in se s prvim delom iztiril. Nihče od osmih potnikov ni bil poškodovan, prav tako ne strojevodja in sprevodnik. Preiskava dogodka poteka. Železniška proga je zaprta. Za potnike na tej progi je urejen nadomestni prevoz z avtobusi.

Kot je za STA povedal Janez Krivec iz Slovenskih železnic, je bil to prvi današnji vlak na bohinjski progi od Nove Gorice proti Jesenicam.

Zaradi preiskave nesreče in odpravljanja posledic na tej relaciji danes tudi ne vozi avtovlak med Novo Gorico in Bohinjsko Bistrico, je še pojasnil Krivec.