Toliko časa so pri Facebooku potrebovali, da so odmaknili posnetek brutalnega pretepa

LJUBLJANA – Posnetek, ki je šokiral državo in na katerem se vidi brutalen pretep mladega fanta, so upravitelji družbenega omrežja Facebook končno umaknili s spleta. Novomeški kriminalisti so že v dopoldanskih urah upravljavcu družbenega omrežja podali pobudo za odstranitev posnetka s spletnih strani, vendar se je to zgodilo šele okoli 16. ure, več kot dvanajst ur po tem, ko je bil objavljen.

Medtem si ga je ogledalo veliko ljudi, nekateri izmed njih krvavih prizorov niso prenesli, drugi pa celo niso verjeli, da je pristen. Fant je medtem še vedno v kritičnem stanju, na PU Novo mesto pa so sporočili, da iz bolnišnice niso dobili informacij o tem, da bi se njegovo zdravstveno stanje spremenilo.