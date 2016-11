Tla se tresejo! Ste čutili potres?

PTUJ – V soboto ob 23.02 so po podatkih Agencije RS za okolje, urada za seizmologijo in geologijo, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Ptuja, 103 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so ga čutili posamezni prebivalci Lovrenca na Dravskem polju in okolice.

Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98), poroča uprava za zaščito in reševanje.