Tip z mercedesom policistu ponudil denar

STAROD – Danes zjutraj so med kontrolo pri naselju Starod policista ustavila voznika mercedesa sprinterja, ki je skušal podkupiti slovenska policista, poroča tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec, a sporoča, da mu ni uspelo.

»Ob 8.25 sta ilirskobistriška policista pri naselju Starod ustavila in kontrolirala mercedesa benza sprinterja, ki ga je vozil 20-letni državljan Romunije, v vozilu pa sta bila še dva sopotnika. Zaradi suma, da je tovorno vozilo preobremenjeno, je bilo odrejeno tehtanje tovornega vozila. Voznik je bil seznanjen z višino globe zase in za podjetje, takrat pa je 26-letni sopotnik policista skušal prepričati, da za opustitev kazni sprejmeta podkupnino v višini 250 evrov. Policista sta o sumu dajanja podkupnine obvestila pristojne službe, zadevo pa so v obravnavo prevzeli kriminalisti PU Koper. Državljanu Romunije je bilo odrejeno pridržanje. Sledi kazenska ovadba zoper njega,« so sporočili iz PU Koper.

Opravljeno je bilo tudi tehtanje tovornega vozila, kjer je bilo ugotovljeno, da skupna masa tovornega vozila znaša 7150 kg, kar za 104,29 % presega dovoljeno maso 3500 kg. Zoper voznika in odgovorno osebo podjetja sta bila izdana plačilna naloga. Odgovorna oseba pravne osebe je dobila kazen 3000 evrov, voznik pa 900 evrov.