Tihotapljenje migrantov: Srbe v pripor, Pakistance v center

RAČICE – V torek, 26. 12., ob 2. uri ponoči so policisti na relaciji Račice–Podgrad opazili vozilo srbskih registrskih tablic, kmalu za njim pa še dve vozili s potniki. Vsa tri vozila so ustavili in opravili kontrolo. Ugotovili so, da sta v prvem avtomobilu dva državljana Srbije, ki sta kot predhodnica opozarjala vozili za seboj na policiste.

V drugih dveh vozilih, katerih voznika sta bila prav tako državljana Srbije, so peljali še osem državljanov Pakistana, ki so jih preko državne meje prepeljali ilegalno. Vsi ilegalni migranti so bili polnoletni. Potnike in voznike so pridržali in z njimi opravili zaslišanje.

Migranti so bili nastanjeni v Center za tujce v Postojni do vrnitve na Hrvaško. Vsi štirje organizatorji, državljani Srbije, so bili s kazensko ovadbo pripeljani k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanje odredil pripor.