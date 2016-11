Tihotapil za milijon evrov heroina

OBREŽJE – Policisti na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje so pred natanko tednom dni med opravljanjem nadzora v prirejenem prostoru avtomobila, ki ga je vozil 51-letni srbski državljan, odkrili 80 zavitkov s skupaj 45 kilogrami heroina. To je največji zaseg heroina letos na državni ravni in na Obrežju, kjer so od leta 2001 zasegli že približno 900 kilogramov različnih mamil, od tega okrog 460 kilogramov heroina. Obrežje leži na t. i. balkanski tihotapski poti, po kateri poskušajo nepridipravi prek Balkana spraviti prepovedane substance v Evropo. Tržna vrednost heroina, ki so ga zasegli tokrat, presega milijon evrov, 51-letniku, ki je drogo prevažal, pa grozi od pet do 15 let zapora. Preiskovalni sodnik, pred katerega so ga policisti pripeljali po opravljenem postopku, je Srba poslal v pripor.



Kot je ob letošnjem rekordnem zasegu heroina povedal pomočnik komandirja postaje mejne policije Obrežje Boris Kostevc, na omenjenem mejnem prehodu na leto obravnavajo okrog deset primerov tihotapljenja mamil, nekaj posameznikov, ki tihotapijo orožje, odkrijejo od 30 do 45 ukradenih vozil, daleč največ pa je primerov ponarejanja listin. Teh na leto odkrijejo okrog 450.