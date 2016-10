Tiguana ni več

ČADRG – V ponedeljek zjutraj so policiste obvestili o tatvini odklenjenega osebnega avtomobila pred eno od stanovanjskih hiš v naselju Čadrg na Tolminskem.

Neznanec je ponoči ukradel osebni VW tiguana (2,0 TDI 4M, kovinsko sive barve, letnik 2009 in registrskih oznak GO DZ-036). Z vozilom se je odpeljal v neznano, policija pa bo podala kazensko ovadbo, so sporočili.