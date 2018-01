Tičev morilec spregovoril o slikah in demonih

LJUBLJANA – Na ljubljanskem okrožnem sodišču je danes pred sodnika stopil Stefan Cakić, ki mu sodijo za uboj Gašperja Tiča. Čeprav sta tako tožilka kot Cakićev odvetnik zahtevala izključitev javnosti, se to ni zgodilo. Cakić naj bi bil Tiča ubil v bistveno zmanjšani prištevnosti, v zagovoru ki ga je prebral, pa je nakazal na to, da je bil spolno zlorabljen. Sicer se Cakić danes ni posebej zagovarjal, ker naj bi ga mučil močan zobobol. Priznal je, da je tisto noč, ko je prišlo do grozljivega zločina, pijančeval in užival kokain. S prijatelji se je najprej zabaval v lokalu v središču mesta, nato pa se je odpravil v Box bar, kjer je srečal Tiča in se z njim zapletel v pogovor, saj sta se poznala že od prej. Povedal je, da sta se tisto noč na račun istospolnih celo šalila, sam pa je poudaril, da ni tako usmerjen.

Govoril o slikah

S Tičem sta se menda nato v toaletnih prostorih drogirala s kokainom. Tega se Cakić še spominja, po tem pa mu začelo zmanjkovati filma. »Od tam naprej ga ni več, je samo nekaj slik oziroma flešev.« Na sodišču so predvajali posnetke njegovega zaslišanja, kjer je dogajanje opisal le v slikah. Kako je prišel v stanovanje, se ne spominja, razkril pa je, da se je v stanovanju zbudil gol in z občutkom, da je bil zlorabljen.»Bil sem močno prestrašen, občutil sem bolečino, izgubo dostojanstva, želel sem umreti. Kot da bi neki demoni prišli nad mene.« Spominja se tudi, da je imel Tič v rokah nož in stol, nato pa, da je nož držal on in da je stal pod prho. Zadnja slika, ki se je spomni, je, da je stal na ulici in ustavil prvega, na katerega je naletel, in ga prosil, naj pokliče policijo.

Kaj točno se je dogajalo na sodišču in česa se Cakić spomni, preberite v sredini izdaji Slovenskih novic.

.