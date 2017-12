Težaven začetek vikenda za policiste

MURSKA SOBOTA – Policisti PU Murska Sobota so v petek obravnavali več kriminalnih dejanj.

V Murski Soboti so odkrili bankovec za 50 evrov, za katerega sumijo, da je ponarejen. Zabeležili so tudi tatvino parkiranega avtomobila, poškodbo ograje ter grožnjo v družini. Moškemu, ki je izvajal nasilje, so izrekli ukrep približevanja.

Javni red in mir je bil kršen trikrat na javnih mestih ter trikrat v zasebnih prostorih. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili.