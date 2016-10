Teroriziral celjske dijake, sedaj se mora vrniti v domovino

CELJE – Na začetku leta je celjske dijake pred eno od srednjih šol terorizirala skupina Kosovarjev, enega dijaka so celo napadli s kijem in ga ranili, v drugem primeru se jih je našlo celo 20, vsi so poprijeli za kij in pred srednjo šolo čakali dijaka, da bi z njim obračunali. Policisti so takrat prijeli četverico mladcev, starih 17, 18 in 19 let, včeraj pa so s celjske policijske postaje sporočili, da so se znova začele dogajati podobne reči. Varnostnik ene od srednjih šol jih je namreč obvestil, da na dvorišču dva mlajša moška dijake pozivata k pretepu. Nemudoma so odšli na dani naslov in nedaleč stran izsledili zdaj 20-letnega državljana Kosova, istega, ki so ga zaradi nasilništva prijeli že marca.



Takrat je bil Kosovar zaradi omenjenega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen, maja mu je bila izdana odločba, po kateri je imel 30 dni časa, da se vrne na Kosovo, česar pa očitno ni storil. Policisti so ga tako v ponedeljek oglobili zaradi kršitve določil zakona o tujcih ter kršitve javnega reda in miru. Poleg tega so mu za pet let prepovedali vstop v Slovenijo, saj nasilništvo ni bilo njegov edini greh. Policisti celjske policijske uprave so imeli namreč v zadnjih dveh letih precej opraviti z njim. Lani so ga ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine in nasilja v družini, še prej so mu izrekli prepoved približevanja. Istega leta so ga ustavili, ko je brez vozniškega dovoljenja vozil osebni avto, letošnjega marca pa so ga, kot že rečeno, ovadili zaradi nasilništva ter imeli z njim opraviti tudi zaradi suma posesti orožja, zaradi česar so z odločbo o hišni preiskavi večkrat potrkali na vrata njegovega domovanja. Zdaj je 20-letnemu Kosovarju dokončno odklenkalo, saj so pristojni ugotovili, da »se nima namena podrejati pravnemu redu Republike Slovenije«. Dokler ne bo vrnjen na Kosovo, bo moral 20-letnik bivati v centru za tujce.