Teroristični napad z Brnika?! Panika na Easyjetu

Sobotni večerni let Easyjeta z oznako 2346 z letališča Jožeta Pučnika proti Londonu se je za 151 potnikov spremenil v nočno moro.

Germany Emergency Landing: Easyjet plane lands at Cologne after suspicious conversation https://t.co/lAHyT3203e #sun7 pic.twitter.com/JbdHSzv0Vb — Sunrise (@sunriseon7) 10 June 2017

Zaradi prijave, da dva potnika govorita o terorističnem napadu in omenjata bombo v letalu, je pilot med letom nemudoma spremenil smer in zasilno pristal v nemškem Kölnu. Šlo naj bi za pogovor neznancev, ki ga je preslišal naključni potnik in o njegovi vsebini obvestil kabinsko osebje, ti pa pilota.

Tam je posredovala posebna enota protiteroristične policije. Letalo so evakuirali, potniki pa so ga morali zapustiti kar preko napihljivih blazin, ki jih sprožijo v primeru skrajne sile.

All 151 Passengers on board #U23246 evacuated safely. Backpack was reportedly destroyed and several passengers were arrested ⚠ — Flight Alerts ⚠ (@FlightAlerts777) 10 June 2017

Eksplozija nahrbtnika se je slišala kilometre daleč

Na letalu so policisti našli nahrbtnik, ki ni pripadal nobenemu potniku. Zaradi varnosti so ga razstrelili. Ali je bil v njem zares peklenski stroj, še ni jasno. Po besedah prič pa naj bi bila eksplozija tako močna, da se jo je slišalo kilometre daleč.

Zaradi varnosti so začasno zaprli letališče v Kölnu, deset letov je bilo preusmerjenih, kar 20 pa jih je imelo velike zamude.



Letališče v Kölnu so zaprli

Ni bila šala: trije so v pridržanju

Policija je tri potnike prijela. Kdo so, še ni znano. Po navedbah nemškega časnika Bild je predstavnik policije potrdil, da za vse tri obstaja sum teroristične dejavnosti. V nočnem času, ko to poročamo, potekajo natančna zaslišanja vseh potnikov na letalu. Tiste, ki so ga že opravili, so prepeljali v hotele.

Potniki tako še nekaj časa ne bodo videli Londona. Pot naj bi sicer lahko nadaljevali v nedeljo dopoldan, vendar z drugim letalom.

