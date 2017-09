Telesce drobne Arine ni zdržalo: koliko let bosta dobila Sanda in Mirzan?

Mirzan in Sanda, med njima pa Arina. Foto: S. N.

JESENICE – Nadvse kruta zgodba male Arine Kardašević, ki so jo v prerani grobek položili lani v začetku poletja, bo danes na kranjskem sodišču ob 14. uri dobila epilog. Poročevalci s sojenja Sandi Alibabić, ženski, ki je rodila nesrečno jeseniško deklico, in njenemu partnerju Mirzanu Jakupiju, smo si edini, da gre nedvomno za enega najokrutnejših zločinov, kar smo jim bili priče pri nas.

Obtožena sta se v ponedeljek, ko je bilo konec dokaznega postopka, preden so sledile zaključne besede tožilke Tine Lesar ter zagovornikov po uradni dolžnosti Darje Roblek in Damijana Pavlina, obkladala s sočnimi psovkami. Tudi danes se kljub strogim varnostnim ukrepom, ki vladajo na sodišču v času sojenja omenjenima, pričakuje veliko vroče krvi in nebrzdanega obkladanja s psovkami ter z žalitvami.

Tožilstvo je ob koncu zaključnega govora zahtevalo tako za Alibabićevo kot Jakupija po 21 let zapora. Obramba, ki se je precej sklicevala na pravne napake v obtožnici, je menila, da obtožena zaslužita precej manj kazni.

