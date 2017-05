Tehnične prestala neustrezna vozila

CELJE – »Petega maja smo opravili preiskavo pri 59-letnem osumljencu, doma z območja Celja. Ugotovili smo, da sprejema gotovino, v zameno pa izpolni zapisnik o tehnično brezhibnem vozilu, čeprav ni tehnično brezhibno. Zaznali smo tudi primere, ko je oseba izpolnila zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu ter brezhibnosti vozila, čeprav vozila na tehničnem pregledu sploh ni bilo,« je razkril Milan Vogrinec, vodja oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Celje. Vzporedno s tem so potekale preiskave še za druga kazniva dejanja, konkretno tihotapljenje tobačnih izdelkov, zato so bile včeraj na območju Celja in Maribora izvedene številne hišne preiskave. V tihotapljenje cigaret naj bi bile vpletene iste osebe, ki so tudi dajale podkupnine za vozila, ki v nobenem primeru ne bi smela voziti po naših cestah. Koliko kazenskih ovadb bodo na koncu vložili zaradi dajanja in prejemanja podkupnin, še ni znano, saj preiskovalna dejanja še vedno potekajo.

Zagotovo pa bodo kriminalisti ovadili 55-letnika iz Celja, ki so ga 5. maja zalotili s prsti v marmeladi, kot radi rečemo. Tajni delavec policije mu je namreč na tehnični pregled pripeljal povsem tehnično neustrezno vozilo in mu pri tem ponudil podkupnino. Tako je zaposleni brez težav podpisal zapisnik o tehnični brezhibnosti vozila, a se je pri tem ujel v past. Čeprav naj bi zaposleni ali celo več zaposlenih v podjetju, ki se v Celju ukvarja s tehničnimi pregledi, neuradno smo izvedeli, da naj bi šlo za podjetje Žonta, kjer pa naj ne bi vedeli, da se je njihov zaposleni ukvarjal s tovrstnim kaznivim početjem, prejemali manjše zneske podkupnin, od 50 do 100 evrov, pa gre, kot je opozoril magister Elvis A. Herbaj, vodja oddelka za cestni promet Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Celje, za zelo zavržno dejanje. »Tehnično neustrezna vozila so v prometu za vse udeležence zelo nevarna. In vsaka, tudi manjša tehnična hiba lahko privede do tragedije,« je poudaril Herbaj.

Da nekdo od zaposlenih v podjetju, kjer opravljajo tehnične preglede, sprejema podkupnino, so celjski kriminalisti zaznali pred nekaj meseci povsem po naključju, ko so preiskovali sum kaznivega dejanja tihotapljenja tobačnih izdelkov. V hišnih preiskavah, ki so jih včeraj opravljali tako na območju Celja kot tudi Maribora, so zasegli tudi večjo količino tobačnih izdelkov in odvzeli prostost dvema osebama, ki sta včeraj še bili v policijskem pridržanju.