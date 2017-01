Tehnična napaka

LJUBLJANA – Ljubljanski kriminalisti in kriminalisti Nacionalnega forenzičnega laboratorija GPU so po ogledu kraja požara, ki je trajal do poznih petkovih večernih ur, ugotovili, da požar v karoserijski delavnici Ljubljanskega potniškega prometa ni bil posledica kaznivega dejanja. Razvil se je na zadnjem delu električnega avtobusa mercedes benz, kjer sta bila akumulator in grelnik, vzrok za nastanek pa je po vsej verjetnosti tehnične narave. Pri ogledu so odvzeli električne dele, ki jih bodo še naknadno pregledali in analizirali v kriminalističnem laboratoriju.



V požaru, ki je izbruhnil ob 13.17, se ni ranil nihče. Najprej naj bi delavci zaslišali močan pok, nato pa so se že pokazali zublji. Ogenj je z avtobusa preskočil še na dva sosednja in na zgradbo. Še pred prihodom gasilcev so zaposleni začeli gasiti in iz delavnice umaknili avtobus na plinski pogon. Člani GB Ljubljana so požar lokalizirali in pogasili ter prezračili prostore. Na objektu in avtobusih je nastalo za približno 500.000 evrov škode. Kriminalisti nadaljujejo delo, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.



Kot so zagotovili pristojni v LPP, zaradi požara ne bo težav v potniškem prometu.